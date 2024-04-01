Eskişehir Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Eskişehir Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Eskişehir Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığını CHP adayı Ayşe Ünlüce kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayşe Ünlüce 251 bin 173, AK Parti adayı İdris Nebi Hatipoğlu 190 bin 932 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 92,93 )
Eskişehir İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Eskişehir seçim sonuçları, Eskişehir ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Eskişehir YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Eskişehir ilçe ilçe seçim sonuçları:
Alpu Seçim Sonuçları
Beylikova Seçim Sonuçları
Çifteler Seçim Sonuçları
Günyüzü Seçim Sonuçları
Han Seçim Sonuçları
İnönü Seçim Sonuçları
Mahmudiye Seçim Sonuçları
Mihalgazi Seçim Sonuçları
Mihalıççık Seçim Sonuçları
Odunpazarı Seçim Sonuçları
Sarıcakaya Seçim Sonuçları
Seyitgazi Seçim Sonuçları
Sivrihisar Seçim Sonuçları
Tepebaşı Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Eskişehir Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
İdris Nebi Hatipoğlu Seçim Sonuçları
Melih Aydın Seçim Sonuçları
Salih Eskici Seçim Sonuçları
Fevzi Öner Seçim Sonuçları
Kadir Çalışıcı Seçim Sonuçları
İzzettin Altun Seçim Sonuçları
Dursun Alkan Seçim Sonuçları
Oğuz Beki Seçim Sonuçları
Özge Altay Dede Seçim Sonuçları
Fahri Gürgenburan Seçim Sonuçları
Enes Aktürk Seçim Sonuçları
Ayşe Ünlüce Seçim Sonuçları
Hüseyin Öge Seçim Sonuçları
M. Zülfikar Fırat Seçim Sonuçları
Semra Günaydın Seçim Sonuçları
İbrahim Çelik Seçim Sonuçları
Çelik Erimez Seçim Sonuçları
Fesih Bingöl Seçim Sonuçları
Raif Eşkinat Seçim Sonuçları
Erol Çoban Seçim Sonuçları
Kasım Karakaş Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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