Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: Ümitcan Uygun "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun (27), bu kez 3 Ağustos'ta Esra Hankulu'nun (25) Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer iki şüpheli Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hankulu'nun, ölmeden önce Uygun ile olduğu evde ayrıca Hankulu'nun arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C.'nin de (20) bulunduğu belirlendi.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI



Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi.

Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



ÜMİTCAN UYGUN: ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK

'Uyuşturucu temini' ve 'fuhuşa aracılık yapma' yönünden de hakkında inceleme yapılan Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ümitcan Uygun, ifadesinde Esra'nın ölümüyle bir ilgisi olmadığını söyledi. Uygun'un, "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada Esra sağlıklı ve kendindeydi. Daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi. Ben de polise haber vermelerini istedim. Esra hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dediği öğrenildi.

''ÜMİTCAN, KUCAKLAYIP ODAYA GÖTÜRÜRKEN ESRA BAYGIN DEĞİLDİ''

Öte yandan gözaltında bulunan Furkan G. de ifadesinde, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dilan'ın, Esra ile arkadaş olduklarını söyledi.

Furkan G., Esra'nın Ümitcan Uygun ile ise bir süredir sevgili olduklarını ileri sürdü. Dilan ve Esra'nın akşam evine geldiklerini, daha sonra Esra'nın Ümitcan Uygun'a mesaj atıp eve davet ettiğini, bir süre alkol aldıktan sonra gece çorbacıya gittiklerini, ardından hep birlikte Esra'nın evine geçtiklerini anlattı.

Evde Esra Hankulu'nun, alkolün etkisiyle ağlamaya başladığını, hayatını kaybeden babasının mezarına gitmek istediğini söylediğini belirten Furkan G., "Biz de saatin geç olduğunu, bu saatte mezarlık ziyareti olmayacağını söyledik. Esra bir anda kilitlendi ve düştü. Esra'yı banyoya taşıdık. Ayılması için soğuk suya tuttuk. Esra ayıldı ve kendine geldi. Hep birlikte salona geçtik. Ümit ve Esra salonda kanepeye uzandı. Sabah ezanından sonra Ümit, Esra'yı kucaklayıp odaya götürdü. Esra ile konuşuyorlardı yani Esra baygın ya da uyur vaziyette değildi" dedi.

'''ESRA MOSMOR OLMUŞ' DEDİ''



Furkan G., saat 08.00 sıralarında, Ümitcan Uygun'un evden çıktığını belirterek şöyle konuştu:

"Çıkarken bize hiçbir şey söylemedi. Gece bizim yanımızdayken babasıyla sabah işe geleceğine dair konuşmaları olmuştu. Saat 14.00 sıralarında Dilan tuvalete gitmek için uyandı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra yanıma geldi. Bana 'Esra'ya gir bak, mosmor olmuş' dedi. Ben de hemen Esra'nın yatak odasına girdim. Esra yatak üzerinde sırtüstü yatar vaziyetteydi.

Vücudunda morartılar vardı. Üzerinde açık renkli elbise vardı. Bu elbiseyi çorbacıdan geldikten sonra evde giymişti. Beraber çay içtiğimiz sırada da bu elbise vardı. Ben Esra'nın göğsünü, burnunu ve boynunu kontrol ettiğimde nefes almadığını anladım. Hemen ambulansı aradım ve yardım talep ettim. Sağlıkçılar ve polisler geldi. Esra'nın öldüğünü söylediler. Ben ve Dilan polisler gelene kadar ayrılmadık.''



''SIKINTI OLURSA BENİ SÖYLEMEYİN''



Dilan C. daha sonra aradıkları Ümitcan Uygun'un, kendilerine "Bir sıkıntı olursa beni söylemeyin" dediğini öne sürdü.



ÜMİTCAN UYGUN TUTUKLANDI

Ümitcan Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Soruşturma kapsamında, 3 Temmuz'da gözaltına alınan Uygun ile diğer şüpheliler Furkan G. ve Dilan C, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Şüpheliler burada, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Ardından şüpheli Uygun, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Savcı, mahkemeden diğer iki şüpheli hakkında ise "suç delillerini karartma" suçundan, "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

Ümitcan Uygun 'kasten öldürme' suçundan nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli F.G. ile D.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİNİN BAŞ ŞÜPHELİSİ

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.



Uygun, Esen'e ölümünden yaklaşık 3 ay önce şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine tekrar gözaltına alınıp, ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Esen'in ölümüne ilişkin hakkında yürütülen soruşturma süren Uygun'un şiddet uygulaması ile ilgili soruşturma sonunda 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından açılan davada tutuksuz yargılaması sürüyor.



''UYUŞTURUCU''DAN 6 AY TUTUKLU KALDI



Ümitcan Uygun'un, Sema Esen'in ölümünden sonraki süreçte bu kez 2 kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler üzerine 10 Ocak'ta gözaltına alınan Uygun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı. Uygun, avukatının tutukluluğa itirazı üzerine yaklaşık 6 ay sonra 17 Temmuz'da Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla tahliye edildi. Uygun ve yanındaki kadınlardan Fadime Büşra G. hakkında, 'uyuşturucu kullanımını alenen özendirmek' suçundan iddianame düzenlendi.