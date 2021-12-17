Estetik operasyonlar sonrası hayatı kabusa döndü

Londra'da yaşayan Selda Gümüş, 2015'te olduğu obezite ameliyatı sonrası vücudunda oluşan sarkma nedeniyle gerdirme operasyonu olmaya karar verdi.

İzmir'de Prof. Dr. E.C. ile anlaşan Gümüş için vücudunda sarkma oluşan bölgeler için ameliyat programı belirlendi.



İlk operasyonunu 8 Mayıs 2018'de geçiren Gümüş, 29 Temmuz 2019 tarihinde ikinci, geçen yıl 4 Ağustos'ta da üçüncü kez bıçak altına yattı.

Bu süre içerisinde vücudundaki sarkıkların giderilmediğini, buna ek olarak ameliyat izlerinin oluştuğunu öne süren Gümüş, revizyon operasyonlar için kendisini oyaladığını öne sürdüğü Prof. Dr. E.C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'SOL KOLUMU BİR SÜRE ARKAYA ÇEVİREMEDİM'



Hayatı boyunca kilo probleminin olduğunu, bu yüzden obezite ameliyatı olduğunu söyleyen Gümüş, "Operasyonlardan sonra hiçbir bölgem olması gerektiği gibi değildi. Kollarım çok hatalıydı, parçalanmıştı. Sol kolumu bir dönem arkaya çeviremedim, gergindi. Görünüşümden çok mutsuzdum. Vücudum hiç toparlanmamıştı. Doktorum durumu kabul etti, revizyon yapacağına söz verdi ancak operasyondan yeni çıktığım için 6 aydan önce narkoz veremeyeceğini söyledi" dedi.



"KİMSE BENDEN İYİSİNİ YAPAMAZ"



Üst bacak germe operasyonundan sonra vücudunda simetri hatası olduğunu söyleyen Gümüş, "Aradan 1 yıl geçmesine rağmen ortaya çıkan sonuçtan memnun değildim. Vücudumun her yeri sarkık. Farklı doktorlara danıştım, onlar da vücudumda revizyon olması gerektiğini söylediler. Operasyonları yapan doktoruma bu konudaki görüşleri ilettiğimde bana "Onlar doktor mu? Kimse benden iyisini yapamaz. Sen bana mutlu olduğunu söyleyene kadar operasyonlarına devam edeceğim' dedi. Bu sözlerine güvenmiştim ancak hata etmişim" diye konuştu.



"'PARA MI TIRTIKLAMAYA ÇALIŞIYORSUN' DEDİ"



Yapılan operasyonlarla ilgili doktorun doğru bilgi verilmediğini söyleyen Gümüş, bu süreçte hem maddi hem manevi yıprandığını belirterek "Ameliyattan çıktıktan sonra bana popo kısmında operasyon yapıldığını söyledi ama ben herhangi bir ağrı ya da acı hissetmedim. Yapmadığı ameliyatları yapmış gibi aksettirdi. Kabusum oldu. Saygımı korudum, hata yaptığını fark etsem de alttan aldım. Gerekli revizyonu karşılamasını söylediğimde bana, 'Benden para mı tırtıklamaya çalışıyorsun' dedi. Kötü niyetli olsaydım düzelmesi için 3,5 yıl beklemeyeceğimi söyledim" şeklinde konuştu.



“DAYANACAK GÜCÜM KALMADI”



Görünümünden dolayı psikolojik olarak çok kötü hissettiğini söyleyen Gümüş, "Estetiğin amacı var olanı güzelleştir. Ben güzelleşmiş değil, çok daha berbat hale getirildim. Vücuduma korku filmi sahnesi için makyaj yapılmış gibi hissediyorum. Uykularım kaçıyor. Doktor, kabusum oluyor. Rüyalarımda doktor gözlerimi oyuyor ya da beni parçalayıp doğruyor. Dayanacak bir gücüm kalmadı" dedi.



Selda Gümüş'ün avukatı konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek "Bundan sonrasına yargı karar verecek, ancak müvekkilimin yaşadığı mağduriyetin açık olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.



DOKTORUN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA



Gümüş’ün hakkında suç duyurusunda bulunduğu Prof. Dr. E.C.'nin avukatları konuya ilişkin yazılı açıklaması ise şöyle:



"Hasta 6 hafta önce müvekkile yeniden başvurmuş, covid geçirdiğini ve ayağının kırıldığını söyleyerek daha önce planlanmayan popo protez işlemi talep etmiştir. Müvekkil hastaya bu şartlarda cerrahi işleme uygun olmadığını anlatmıştır. Ameliyatta hasta yüzükoyun yattığı için akciğerlerine çok fazla baskı gelmiştir. Hastanın ameliyat öncesi tetkikleri yapıldığında kan değerlerinin düşük olduğu ve akciğerlerinin operasyonu kaldıramayacak durumda olduğu görülmüştür. Müvekkilimiz, hastanın iyileşmesi sonrası bu operasyonu yapabileceğini, ücret de almayacağını söylemiştir. Ancak bunun üzerine hasta ameliyatı yapmaması halinde basında rezil edeceğine dair tehdit mesajları atmıştır."