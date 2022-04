Et ve Süt Kurumu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak için sabah saatlerinde Et ve Süt Kurumu'na gitti.

İÇERİ ALINMADI

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, bina önünde yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumu'nun çiftçinin, üreticinin yanında olması gerektiğini söyledi.

İktidarı eleştiren CHP lideri, ''Beşli çeteye sağladığın imkanları onun binde birini üreticiye verirseniz Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmez'' dedi.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Daha önce Türkiye İstatistik Kurumu'na gitmiştim. TÜİK enflasyonu düşük göstererek, milyonlarca insanın düşük zam almasına yol açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin uğradığı haksızlığı duyurmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmiştim. Pek çok genç sözlü sınavdan elenmişti.

''BURADA BULUNMAMIN TEMEL NEDENİ ÇOCUKLARIN HAKLARINI SAVUNMAK''

Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım.

''ET VE SÜT KURUMU ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMALI''



Et ve Süt Kurumu çiftçinin, üreticinin yanında olmalı. Beşli çeteye sağladığın imkanları onun binde birini üreticiye verirseniz Türkiye'de hiçbir çocuk yatağa aç girmez.



"MİLLETİN SESİ MİTİNGLERİNE YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ"



Hangi asgari ücretli kıyma alabilecek çocuğuna düzenli süt alabilecek? Ramazan Bayramı'ndan sonra 'Milletin Sesi' mitinglerine yeniden başlayacağız.''

Kılıçdaroğlu, ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Çocuklarımızın beslenme hakları için Et ve Süt Kurumu’na gittik. Öğün atlamak zorunda kalan çocuklarımızın kursağından et ve süt geçsin diye gittik. Çocuklarımızın yeterli beslenme hakkı artık milli öncelik meseledir. Derin yoksullukla ilgili önemli araştırmalar yapan Hacer Foggo ve sürekli sahada olan kadın arkadaşlarımıza, Et ve Süt Kurumu ziyaretimde bana eşlik ettikleri için teşekkür ederim.''

ET VE SÜT KURUMU'NDAN AÇIKLAMA



Et ve Süt Kurumu'nun Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü kurumu arayarak randevu talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek şöyle denildi:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder' cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.''

''GERİSİ ONLARA KALMIŞ'' DEMİŞTİ



CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini belirtmişti.

“Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok” diyen Kılıçdaroğlu, bugün saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu'na gideceğini açıklamıştı.

CHP lideri, ''Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için saat 10.00’da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış” paylaşımında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu daha önce de Merkez Bankası'nı ziyaret ederek Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmüştü.



CHP lideri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı da ziyaret etmek istemiş ancak içeri alınmamıştı.