Eve geldiğinde kardeşini başından vurulmuş halde buldu: 16 yaşındaki kız çocuğu gözaltında

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı apartmanın 7’nci katında meydana geldi.

KARDEŞİNİ BAŞINDAN VE KOLUNDAN VURULMUŞ HALDE BULDU

Eve gelen R.V., kardeşi Muhammed V.’yi başından ve kolundan tabanca ile vurulmuş halde buldu. R.V.’nin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU GÖZALTINDA

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Muhammed V.’nin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatan polis, Muhammed V.’nin sevgili olduğu iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğu M.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.