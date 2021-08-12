Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren kişi yakalandı

İHA 12.08.2021 - 11:33 | Son Güncelleme : 12.08.2021 - 11:38
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi
Evini sigara imalathanesine dönüştürerek kaçak sigara üretimi yapan şüpheli, ürettiği sigaraları piyasaya sürmeye çalıştı.
Kaçak sigara üretimine yönelik yapılan çalışmalarda Eskişehir’de tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 1 kişi yakalandı.
Yapılan aramalarda;
130 bin dal makaron
30 bin dal sarılmış sigara
320 adet mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü
94 kilogram kıyılmış tütün
3 adet elektrikli sigara sarma makinesi
2 adet kompresör ele geçirildi.