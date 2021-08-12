Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren kişi yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi



Evini sigara imalathanesine dönüştürerek kaçak sigara üretimi yapan şüpheli, ürettiği sigaraları piyasaya sürmeye çalıştı.



Kaçak sigara üretimine yönelik yapılan çalışmalarda Eskişehir’de tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 1 kişi yakalandı.



Yapılan aramalarda;

130 bin dal makaron



30 bin dal sarılmış sigara



320 adet mükerrer kullanım için sökülmüş TAPDK bandrolü



94 kilogram kıyılmış tütün



3 adet elektrikli sigara sarma makinesi



2 adet kompresör ele geçirildi.