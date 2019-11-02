Evlilik süresine göre nafaka

Süresiz yoksulluk nafakası yeniden düzenleniyor. Özellikle kısa süreli evliliklerde ömür boyu nafaka bağlanmasına itiraz ediliyordu. Hazırlıkları süren yargı paketinde nafaka için yeni şartlar getirileceği belirtiliyor. Buna göre nafaka bağlanırken evlilik süresi, çocuk olup olmaması, kadının yaşı, gelir durumu ve boşanmada kusuru bulunup bulunmadığına bakılacak.



İki yıla kadar olan evliliklerde yoksullluk nafakasının iki yıl, daha uzun süre olanlarda ise evlilik süresi kadar olması planlanıyor.



Kadının geliri yoksa nafakanın ömür boyu olması tasarlanıyor. Düzenlemeye henüz son şekli verilmedi.



Kadın Dayanışma Vakfı'nın hazırlığı yoksulluk nafakası raporunda ise dikkat çeken bilgiler var. Mahkemeler tarafından en yüksek oranda kabul edilen nafaka türü yüzde 69,73 ile çocuklar için bağlanan iştirak nafakası. Kadınların talep ettiği yoksulluk nafakasının kabul oranı ise yüzde 48,83.

11 ilde nafaka talepli 140 boşanma davasını inceleyen vakfın raporuna göre yoksulluk nafakası ortalaması 370 lira.



Hükmedilen nafakanın yüzde 66,4’ü 0-500 lira, yüzde 10'u 500-1000 lira yüzde 2,1'i 1000-2000 lira arasında yüzde 2,2’si ise 2000 liradan yüksek.



Rapora göre mahkeme kararına rağmen hiç nafaka ödemeyenlerin oranı yüzde 50,7.

VİDEO: SÜRESİZ NAFAKAYA SÜRELİ ÇÖZÜM (NAFAKA ÇALIŞTAYI)