Eyüpsultan'da çatı yangını

Eyüpsultan'da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alevler yan apartmanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle her iki binada da hasar oluştu.

Anadolu Ajansı 22.09.2021 - 04:31

Eyüpsultan'da çatı yangını

Eyüpsultan'da bir binanın çatı katında çıkan ve yan apartmanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Düğmeciler Mahallesi Sait Köknar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, her iki bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında iki binada da hasar oluştu.

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