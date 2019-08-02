İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki bir adreste araçlara kaçak içki yüklendiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Söz konusu adreste bulunan 3 araçta arama yapan ekipler, 262 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapılan 2 şüpheli, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.