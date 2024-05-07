Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Bozbey, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Bozbey'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Bozbey, ’nın Nilüfer ilçesinde 1962 yılında dünyaya geldi.

İlkokul ve ortaokulun ardından Bursa Cumhuriyet Lisesinden mezun olan Bozbey, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

Aynı okulda yüksek lisans yaparak inşaat yüksek mühendisi ünvanını alan ’nin adayı Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığını 1999 yılından itibaren 20 yıl sürdürdü.

Mustafa Bozbey, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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