Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Mustafa Bozbey, Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 1962 yılında dünyaya geldi.



İlkokul ve ortaokulun ardından Bursa Cumhuriyet Lisesinden mezun olan Bozbey, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi.



Aynı okulda yüksek lisans yaparak inşaat yüksek mühendisi ünvanını alan CHP’nin adayı Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanlığını 1999 yılından itibaren 20 yıl sürdürdü.



Mustafa Bozbey, evli ve 1 çocuk babasıdır.