TSK'nın yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede en önemli silah gücünü oluşturan F-16'lar, havada yapılan ikmalle kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor.
Hava kuvvetlerinin özellikle yurt dışı operasyonlar sırasında bu işlemi sık sık uyguladığı biliniyor.
TSK, Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş gücünü artıran ikmal görüntülerine ait bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.
Fotoğrafta üç adet F-16 savaş uçağı bulunurken, bu uçaklardan birine KC-135 tanker uçağından yakıt ikmali yapılıyor. Söz konusu ikmal yine bir başka F-16 kokpitinden ölümsüzleştiriliyor.
F-16'lara havada yakıt ikmali
Anadolu AjansıTürkiye
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli vurucu güçlerinden F-16'lara kesintisiz uçuş amacıyla havada yapılan yakıt ikmalinin fotoğrafı paylaşıldı.
TSK'nın yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütüne yönelik mücadelede en önemli silah gücünü oluşturan F-16'lar, havada yapılan ikmalle kesintisiz uçuş gerçekleştirebiliyor.