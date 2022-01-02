Fatih'te otelde yangın; mahsur kalanlar kurtarıldı

Fatih Aksaray'da bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre İnebey Mahallesi Valide Cami Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerince sokak üzerinde önlem alınırken, yangının kontrol altına alınabilmesi için itfaiye ekiplerinin çalışma başlatıldı.

Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye görevlilerince mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Görevlilerce kontrol altına alınan yangında, otelin bazı camlarında patlama meydana gelirken, binada da maddi hasar oluştu.