Fatih'te satırlı saldırganlar ortalığı birbirine kattı

Fatih'te gece saatlerinde iddiaya göre 2 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ellerindeki satır ve bıçakla etrafa saldırdı.



Olay, Sümbülefendi Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, ellerinde bıçak ve satır olan 2 şüpheli Yazıcı Sokak'ta henüz bilinmeyen bir nedenle etrafa saldırmaya başladı.

Saldırganları gören çevre sakinleri, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabasına karşın etrafa saldırmaya devam eden Ulvi Ç. isimli saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Diğer saldırgan ise sokaktaki kalabalığı fırsat bilerek olay yerinden kaçtı.

Yaralı saldırgan olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.



Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.