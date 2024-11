Feci kaza anne ve oğlunu ayırdı: 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, 14 Kasım günü Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rovva Hammud (44) ve oğlu Emirhan Hammud (6) yaya geçidinden geçtiği sırada Ali K. idaresindeki otomobil, anne oğula çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden arkadan gelen Resul Can K. idaresindeki otomobil geçti.



Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki Emirhan Hammud hayatını kaybetti. Anne Rovva Hammud'un ise Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor.



Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından her iki sürücü de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K. ile Resul Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.