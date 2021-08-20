Felç kalan gencin günde 5 kilogram protein tozu içtiği ortaya çıktı

Adana'da spor salonuna gitmeye başladıktan sonra felç kalan 19 yaşında Hüseyin Ömer Uğurludoğan’ın günde 5 kilogram protein tozu içtiği belirlendi.

Anne ve babası yıllar önce boşanan ve bir yaşından bu yana anneannesi Selma Öztaş (70) ile yaşayan Uğurludoğan, asker olma hayaliyle kilo almak için geçtiğimiz ay spor salonuna kaydoldu.

Burada protein tozu kullanmaya başlayan genç, 10 Temmuz günü konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucu Uğurludoğan’ın aşırı protein tozu kullanmaktan felç kaldığı tespit edildi.



BİR HAFTA ÖNCE ÇARPINTI BAŞLAMIŞ

Öte yandan Hüseyin Ömer Uğurludoğan’ın hastaneye konuşma bozukluğu ve yürüme güçlüğü çektiği başvuruyla ilgili rapora ulaşıldı.



Uğurludoğan ile ilgili raporda şu ifadeler yer aldı:



“Aileden alınan öyküye göre başvurudan 3 hafta önce vücut geliştirme salonuna gitmeye başlamış. İki hafta önce günde 5 kilogram protein tozu kullanan hastanın bir hafta önce çarpıntı yakınması başlamış.

Daha sonra her 15 dakikada vücudunu soğutmak için duş almış. Başından aşağı soğuk su dökmüş. Yüzünde kızarıklık olmuş, daha sonra yürüme güçlüğü başlamış ve konuşması yavaşlamış. Acil servisimize başvuran hasta tetkik ve tedavi amacıyla kliniğe yatırıldı.”