Fenomen Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümü! Mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşamını yitiren ve sevgilisi tarafından öldürüldüğü iddia edilen sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş’ın mezarı açıldı. Yeniden otopsi için Taktaş'ın cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümü! Mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği 'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darp edilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümü! Mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak - 1

Ailenin şikayeti üzerine yeniden otopsi yapılması için gerekli işlemler de başlatıldı.

AİLENİN TALEBİ ÜZERİNE MEZAR YENİDEN AÇILDI

Taktaş’ın ailesinin başvurusunun ardından bugün sabah saatlerinde ekipler tarafından mezar yeniden açıldı. Taktaş’ın cansız bedeni mezardan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Fenomen Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümü! Mezarı açıldı, yeniden otopsi yapılacak - 2

Burada gazetecilere konuşan Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, “Fethi kabir işlemini gerçekleştirdik. Cenaze şuanda Adli Tıp Kurumu Morgu’nda. Otopsi yapılacak ve sonucu bekleyeceğiz” dedi.

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