Fethiye'de dalış teknesi battı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış teknesi battı, ilk belirlemelere göre olayda can kaybı yok.



Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında bir teknenin battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.



Batan teknedeki dalış öğrencileri kendi çabalarıyla suda kalmayı başardı, bazıları da kayalıklara kadar yüzüp kurtarılmayı bekledi. Ekipler, aralarında yabancı turistlerin de olduğu 55 kişiyi operasyonla kurtardı.



Olayla ilgili açıklama yapan Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, şunları söyledi:

"Tekne battığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik, Jandarma, 112 ve Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edildi, bir helikopter de havadan arama çalışması başlattı. Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk belirlemelere göre herhangi bir ölünün olmadığını tespit etti. Teknenin kıyıya çıkarılması için çalışmalar sürüyor."