FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PYD'nin KPSS'deki usulsüzlüklerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün KPSS sınavlarındaki usulsüzlüklerine gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca /PYD silahlı terör örgütünün 'de yapmış olduğu usulsüzlüklere ilişkin yapılan soruşturma gözaltı kararı çıkarttı.

2009 ve 2010 KPSS sorularını sınav öncesi ele geçirerek örgüt üyelerine dağıtan 2 kişi ve bu soruları alarak girdikleri sınavlardan elde ettikleri puanlarla kamu kurumlarına atandıkları tespit edilen 9 kişi olmak üzere toplam 11 şüphelinin, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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