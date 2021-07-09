FETÖ’nün üst düzey ismi Orhan İnandı sorguda

MİT tarafından yakalanan FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı Ankara'da sorguya alındı. İnandı'nın gözaltı süresi 11 Temmuz'a kadar uzatıldı.

DHA 09.07.2021 - 16:04

FETÖ’nün üst düzey ismi Orhan İnandı sorguda

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı, Ankara'ya getirilerek, emniyette sorguya alındı.

Edinilen bilgiye göre, MİT’in operasyonuyla Kırgızistan’da yakalanan FETÖ üst düzey ismi Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresi, 11 Temmuz’a kadar uzatıldı.

Kapsamlı ifade alma işlemine dün başlanan İnandı’nın avukatlığını ise kız kardeşinin eşi olduğu öğrenilen Denizli Barosu'na kayıtlı Halil İbrahim Yılmaz yapıyor.

İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği ileri sürülmüştü.

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