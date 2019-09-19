Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Fırat'ın doğusunda oluşturulması hedeflenen güvenli bölge konusunda yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor.



Türkiye gazetesine konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fırat’ın doğusunda daimi üs bölgeleri kurulacağını" söyledi.



Akar, “Bunlar Türkiye ile ABD’nin ortak üsleri olacak. Daimi olmasını istiyoruz. İhtiyaca göre sayıları belirlenecek. Devriye yaparken, arazi şartlarına göre sayı tespit edilecek. İdlib’dekiler gözlem noktası. Fırat’ın doğusundakiler üs bölgesi olacak. Kuzey Irak’takilere benzer olabilir. Yeri ve sayısı, görüşmeler ilerledikçe belli olacak.” dedi.



Milli Savunma Bakanı, Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarının temizlenmesi konusunda Türkiye’nin kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, “Amerika Birleşik Devletleri bizi oyalamaya çalışırsa B ve C planlarımız hazır. Harekatı yazın da yaparız, kışın da yaparız" dedi.



Güvenli bölge mutabakatı konusunda ABD'ye eleştiriler de yönelten Akar, "Bu bir tehdit değil. Bu bir ihtiyaç. 'ABD ile yapalım' derken bu bir zafiyet değil. Madem biz stratejik müttefikiz beraber yapalım. Burada her şey mükemmel mi? Değil. Zaman zaman yavaşlamalar oluyor, görüşmeler tekrarlanıyor. Gönülsüz yapıyorlar, süreç yavaş gidiyor." açıklamasında bulundu.



Bakan Akar, kara devriyelerinin safha safha ilerleyerek, 440 kilometrelik alanın tamamını kapsayacağını söyledi ve nihai amaçlarının ise sınır hattı boyunca güvenli bölge oluşturmak olduğunu kaydetti.



Akar, "Bizim amacımız sınır hattı boyunca 30-40 kilometrelik güvenli bir bölge oluşturmak. Hudutlarımızın ve ülkemizin güvenliğini sağlamak. Ardından da, şu anda ülkemizde misafir ettiğimiz suriyelilerin hiçbir ayrım yapmaksızın topraklarına dönmelerini temin etmek. Orada uygun evler yapmak suretiyle iskânlarını temin etmek ve sınır hattı boyunca istikrarlı bölge oluşturmak." dedi.