Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi için başlattıkları ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında ABD ile ortak kara devriyesi bu sabah saat 10.24'te başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda, "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; ​TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı" denildi.

Devriye faaliyetine ATAK helikopterleriyle havadan destek verildi.

TSK'ya ait 6 zırhlı araç, Akçakale'den sınırı geçti ve 6 araçlık ABD kovoyu ile buluştu. Türk ve ABD askerleri, Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti.



İHA'ların da katıldığı devriye, yaklaşık 3 saat sürdü. Devriye faaliyetinde gözlem yapıldığı bildirildi.

İlk ortak kara devriyesinin tamamlanmasının ardından Türk birlikleri geri döndü. Kara devriye görevleri bundan böyle belirli bir takvime göre devam edecek.

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA



MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi" ifadeleri kullanıldı.



Daha önce ABD ile birlikte üç kez hava devriyesi yapılmıştı. YPG terör örgütüne ait siperler havadan tespit edilmişti.



NTV EKİBİ BÖLGEDE (TSK BİRLİKLERİ BÖYLE DÖNDÜ)