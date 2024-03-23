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Fırtınada mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı

Hakkari'nin İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasından dönerken yoğun fırtınadan dolayı yolda mahsur kalan VEDAŞ ekipleri kurtarıldı.

Fırtınada mahsur kalan arıza ekipleri kurtarıldı

Hafta başından bu yana etkili olan ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Fırtınadan dolayı yaşanan arızaları gidermek için Şemdinli ilçesi kırsalındaki elektrik arızasına giden VEDAŞ arıza ekipleri, yoğun tipiden dolayı yolda ilçeye bağlı Kayalar köyü yakınlarında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Şemdinli İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. İlçe Özel İdaresi, VEDAŞ ekiplerini kurtarmak için bölgeye geldiklerinde içeresinde acil hasta olan minibüsün de mahsur kaldığını görünce Şemdinli'den ambulans talep edildi.

Ekipler, yoğun çalışmanın ardından önce hastayı, sonra VEDAŞ ekiplerini kurtardı. VEDAŞ ekipleri ilçeye dönerken, hasta da ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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