Fransa'da Gouter geçidini kullanmak isteyen dağcıların 15 bin euro ödemesi önerisi

Peillex, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kuraklığın ciddi kaya düşmelerine yol açtığını, bu nedenle Gouter geçidinin kullanılmasının tehlikeli olduğunu belirtti.

"RUS RULETİ OYNUYORLAR"



Mont-Blanc Dağı'na bu geçit kullanılarak gidilmesinin kesinlikle önerilmediğini kaydeden Peillex, temmuz sonunda jandarmaların yaklaşık 50 kişinin Gouter geçidine ilişkin tavsiyeleri es geçerek bu geçidi kullandığını tespit ettiğine değindi. Peillex, bu kişilerin "Rus ruleti" oynadığını vurguladı.

Dağcıların sığınağı haline gelen Refuge du Goûter, deniz seviyesinden 3.835 metre yükseklikte bulunuyor.

'MASRAFLARI PEŞİN ALALIM' ÖNERİSİ



Bu sebeple, Saint-Gervais belediyesinin önlemler almayı planladığını bildiren Peillex, "Sırtlarındaki çantada ölümü taşıyarak tırmanmak istiyorlarsa, o zaman onları kurtarmak ve defin masrafları için maliyetlerini peşin alalım" ifadelerini kullandı.

Dağcıların 15 bin euroluk depozito ödemesini öneren Peillex, bunun 10 bininin kurtarma, 5 bininin ise defin masraflarına tekabul ettiğini aktardı.

Fransa ile İtalya'nın sınırında 4 bin 808 metre yüksekliğiyle Mont-Blanc Dağı Avrupa'nın en yüksek noktasını oluşturuyor.

REHBERLER ÇALIŞMAYI DURDURDU



Bölgedeki rehberler, Temmuz ayında kaya parçası düşmesi riskinin yüksek olması nedeniyle bu rotada çalışmayı 15 Ağustos’a kadar durdurdu. Aşırı sıcak dalgalarının şartları iyice zorlaştırdığını vurgulayan yerel yönetim de bu süreçte buradan tırmanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Son 20 yılda Mont-Blanc Dağı'na bu rotayı kullanarak çıkmaya çıkmaya çalışan 100’ü aşkın kişi hayatını kaybetti.

"DAĞ MÜLK DEĞİL"



İtalya tarafından da Ratti adlı yol kullanılarak zirveye tırmanılabiliyor. Daha az kişinin kullandığı bu yol için İtalya bir kısıtlamaya gitmedi. Yolun bulunduğu Courmayeur’un belediye başkanı Roberto Rota, ”Dağ bir mülk değil. Önlem alınabilir, uyarı yapılabilir ama tırmanış öncesi depozito talep etmek gerçek dışı” dedi.

Fransa ile İtalya'nın sınırında 4 bin 808 metre yüksekliğiyle Mont-Blanc Dağı Avrupa'nın en yüksek noktasını oluşturuyor.