Futbol dünyasının ünlü isimlerinin dolandırıldığı davada ayrıntılar belli oldu: Bankacıya 216 yıla kadar hapis istemi

2 MİLYON DOLARI ELDEN VERMİŞ



İddianamede, şikayetçi Bülent Çeviker'in Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın 31 Mart 2023 tarihinde kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden alarak 3 Nisan 2023 tarihinde 3 milyon dolar iade edeceğini bildirdiğini, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verdiğini ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığını, bu durumu bankaya da bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılıp Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan'ın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Banka bünyesinde 2023 yılının Nisan ayına kadar şube müdürü olarak görev yapan şüpheli Seçil Erzan hakkında bu dosyada yer alan eylemlere ilişkin olarak "Bankacılık zimmeti" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

YÜKSEK GETİRİLİ FON OLDUĞUNA İKNA ETTİ

İddianameye göre, şubenin 1 Mart 2023 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıt görüntülerinin incelendiği, banka müdürü odasını gösterir toplam 77 adet görüntünün incelendiği ve aynı kişilerin farklı günlerde giriş çıkışları tespit edildi.

Şüpheli Seçil Erzan'ın sadece özel müşterilerin dahil edildiği, yüksek getirisi bulunan bir fon olduğunu, bu fona Fatih Terim gibi kamuoyunda tanınmış isimlerin de dahil olduğunu söyleyerek müşteki Bülent Çeviker'i bu fona para yatırması için ikna ederek kandırdı. Bülent Çeviker'in hesabındaki 2 milyon 198 bin doları eşi İnci Çeviker'in çekerek aynı gün Seçil Erzan'a teslim etmesi için şüpheli Ali Yörük'e teslim etti. Şüpheli Erzan'ın sahte olarak üç adet banka kaşesi ve kendi ıslak imzası bulunan sahte belgeleri oluşturup müştekilere verdi.