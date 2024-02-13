Gamze yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Ordu'nun Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 1'inci katından koku gelmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Kapı açılmayınca evin balkonundan içeri giren ekipler, Gamze Kösedağ'ın hareketsiz gördü.

İncelemede, tek yaşayan Kösedağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan ilçedeki bir gazinoda çalıştığı öğrenilen Kösedağ'dan 10 gündür haber alınamadığı ancak hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.