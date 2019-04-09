Gazeteci Aykut Işıklar (70) vefat etti.



Işıklar, 3 Nisan'da göğüs ağrısı şikayetiyle İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.



Burada yapılan tetkiklerin ardından Işıklar'ın, akut koroner sendrom ön tanısı ile tedavisine başlandı.



Işıklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

Aykut Işıklar, özellikle 90'lı yıllardaki TV magazin programlarıyla tanınmıştı. Işıklar ayrıca; radyoculuk, köşe yazarlığı, program yapımcılığı ve sunuculuk gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Işıklar için 11 Nisan Perşembe günü Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Öğleyin düzenlenecek törenin ardından Işıklar'ın cenazesi Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

