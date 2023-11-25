Gazeteci Tolga Şardan hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısına ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen başlattığı soruşturma kapsamında MİT'e yazı yazarak, rapor iddiasını sorduğu belirtildi.



MİT'ten Başsavcılığa, böyle bir raporun olmadığına dair cevap yazısı gönderildiği öğrenildi.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 31 Ekim'de yer alan gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısının içeriğinde "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunun unsurlarını oluşturacak nitelikte söz ve beyanlar bulunduğunu değerlendirerek, resen soruşturma başlatmıştı.



Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Şardan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı.



Şardan'ın avukatlarının tutukluluğa itiraz etmesinin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak, şüphelinin yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vermişti.