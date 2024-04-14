Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 14 Nisan 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 24°. Yarın için Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 16 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 17 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°.
Bugün
24/
12
Yarın
24/
10
Salı
28/
11
Çarşamba
28/
12
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Gaziantep Hava Durumu
- Hava Durumu