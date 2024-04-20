Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 23 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.
Bugün
26/
9
Yarın
24/
9
Pazartesi
26/
9
Salı
31/
13
Çarşamba
33/
16
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