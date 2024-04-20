Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Gaziantep İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 23 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.