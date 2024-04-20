Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Gaziantep için hava durumu bugün nedir? Gaziantep için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Gaziantep için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Gaziantep yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Gaziantep için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Gaziantep Hava Durumu | Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024
Gaziantep İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Gaziantep için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Gaziantep İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Gaziantep için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. Yarın için Gaziantep hava durumu Bulutlu, sıcaklık 24°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 23 Nisan 2024 Salı Gaziantep hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 31°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Gaziantep hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

9

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

24

/

9

Pazartesi

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

26

/

9

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

31

/

13

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

16

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