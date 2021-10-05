Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu: 81 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 32 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu başlattı.



FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda, 81 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında, örgütün bölge sorumlusu, ilçe sorumlusu, yurt müdürü, müdür yardımcısı, ilköğretim yetkilisi, büyük bölge talebe yetkilisi, bölge ortaokul yetkilileri de olduğu öğrenildi.

Şüpheliler örgüt içi iletişim araç ve yöntemlerini kullanma, örgüt talimatlarıyla Bank Asya hesaplarına para yatırma, mahrem sorumlular ve örgüt ile iltisaklı yapılarla iletişimde olma, KHK ile kapatılan dernek ve STK üyeliği bulundurma ile suçlanıyor.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

