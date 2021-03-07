Gaziantep'te balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde üçüncü kattaki dairenin balkonundan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Taşlıca Mahallesi'ndeki binanın üçüncü katında bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Ezda Bilgiç, zemine düştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırdı.



Ezda Bilgiç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.



Ezda Bilgiç'in 6 ay önce de balkondan düştüğü ve yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.

