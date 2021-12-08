Gaziantep'te bebeğini döven baba için istenen ceza belli oldu

Gaziantep'te bebeğini döven baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak.

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, baba Y.G. hakkındaki iddianameyi tamamladı.



"Nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.



Baba Y.G.'nin yaklaşık 2 aylık bebeği darbederken cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmış, baba tutuklanmıştı.



Yoğun bakımda bir süre tedavi gören bebek, taburcu edildikten sonra koruma altına alındı.