Gaziantep'te bebeğini döven baba için istenen ceza belli oldu

Gaziantep'te bebeğini öldüresiye döven baba hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 12:46

Gaziantep'te bebeğini döven baba için istenen ceza belli oldu

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'te bebeğini döven baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanacak.

Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı, baba Y.G. hakkındaki iddianameyi tamamladı.

"Nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

Baba Y.G.'nin yaklaşık 2 aylık bebeği darbederken cep telefonu tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmış, baba tutuklanmıştı.

Yoğun bakımda bir süre tedavi gören bebek, taburcu edildikten sonra koruma altına alındı.

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