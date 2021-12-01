Gaziantep'te bebeğini döven babanın eşine de şiddet uyguladığı ortaya çıktı

Gaziantep'te 1 aylık bebeğini döven zanlının daha önce de eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Uzaklaştırma kararı aldıran kadının, ailesinin ikna etmesi sonucu şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Yoğun bakımda tutulan bebeğin hayati tehlikesi ise sürüyor.

Haberler - NTV Haber 01.12.2021 - 13:03

Gaziantep'te bebeğini döven babanın eşine de şiddet uyguladığı ortaya çıktı

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'te babası tarafından dövülen ve beyin kanaması geçiren 1 aylık bebeğin hayati tehlikesi sürüyor. Bebek, yoğun bakımda tutuluyor.

Geçen yıl evlenen Semra G. bir süre sonra eşi Yunus G.'den şiddet görmeye başladı.

ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI SONRA VAZGEÇTİ

Ocak ayında polise giderek eşi hakkında şikayetçi olan genç kadın uzaklaştırma kararı aldırdı.

Bu süre içinde Gaziantep'teki ailesinin yanına sığındı ancak aile büyüklerinin ikna etmesi sonucu şikayetinden vazgeçerek evine döndü.

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