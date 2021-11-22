Gaziantep'te kedi katliamı

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3'ü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce şişlenerek öldürüldü. Sitede oturan Azra Bağcı, "Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın" diyerek tepki gösterdi.

Haberler - DHA 22.11.2021 - 09:45

Gaziantep'te kedi katliamı

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'te Budak Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde hayvanseverler tarafından beslenen kedilerden 3’ü öldürüldü.

Sivri bir cisimle karınlarına aldıkları yaralarla ölen kedileri bulan hayvanseverler, polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kedileri besleyen hayvanseverler, duruma tepki gösterdi.

Sitede oturan Azra Bağcı, "Bir süredir yaşadığımız binanın bahçesinde kedi besliyoruz. Neredeyse 20 kedimiz var. Bıçak ya da şiş tarzı bir aletle 3 kediyi öldürmüşler. Daha önce de yine buradaki kedileri zehirlemişlerdi. Kaç canı daha bu şekilde öldürecekler, bilmiyoruz. Bunu yapanlar para cezası ile kurtulmasın'' dedi.

Sitedeki diğer hayvanseverler de kedileri öldürenlerin bir an önce bulunup cezalandırılmasını beklediklerini söyledi.

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