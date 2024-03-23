Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Gaziantep'te jandarma ekipleri, Nurdağı, Araban ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik huzur ve güven operasyonları yaptı.

Operasyonlar ile 4 ayrı araç ve motosiklette arama yapıldı. Adli arama neticesinde 122 gram metamfetamin, 56 gram esrar, 13 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ve 4 bin 380 TL suç geliri para ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli yakalandı.

8 şüpheliden 4’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

