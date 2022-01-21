Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın

İstanbul Gaziosmanpaşa'da, öğrenciler arasında çıkan kavga sonrası bir veli baltayla okulu bastı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler - DHA 21.01.2022 - 15:53

Gaziosmanpaşa'da okula baltalı baskın

'da öğrenci velisi baltayla okulu bastı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahallesi'nde bulunan bir okulda öğrenciler arasında kavga çıktı. Öğrencilerden biri babasını arayarak okula çağırdı. Öfkelenen veli eline balta alarak okulu bastı.

Baltayla birlikte okula giren saldırgan, "Benim oğluma bıçak çeken kim" diyerek bağırdı.

Elinde balta olan E.Y.'yi gören öğrenciler korku içinde sınıflara girerken, okul idaresi polise haber verdi. Polis ekipleri okula gelerek E.Y.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

E.Y.'nin "Mala Zarar Verme, Tehdit, Hakaret, Kasten Yaralama" suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Zanlı ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.


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