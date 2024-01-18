Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: 2 bina vinçle desteklendi

"STATİK OLARAK SORUN YOK"

Bitişikteki binanın da 2006 yılında yapılmış yeni bina ruhsatına uygun, statiklerine uygun, radyan temelli bir bina olduğunu söyleyen Usta, şunları söyledi:

"Normalde binaya baktığımız zaman statik olarak sorun yok. Teknik olarak da problem yok. Ama hafriyat sonrası toprak yumuşamasından, toprak sıvılaşmasından ötürü yandaki binanın etkilenmiş olduğunu tespit ettik. Tüm ilgili arkadaşlarımız, yapı denetimimiz, belediyemizin teknik ekipleri, zemin etütçüler, buradaki yapılan bütün incelemeler sonunda binayı dün akşamdan itibaren sürekli denetim altında, ölçümler alarak tedbirlerle birlikte olumlu hale getirmeye gayret ediyoruz. Müteahhit arkadaşlarımız da burada hızlı bir şekilde hem hafriyata alınan arsamızdaki inşaatı olumlu hale getirmeye hem de yan binayı tedbirlerimizle yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Yan binayla ilgili gerekli bütün analizler, tetkikler, raporlar, performans analizleri yapılarak çok kısa bir şekilde biçimde sonuca gitmiş olacağız."

"İKİ BİNANIN DENGEDE KALMASINI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Binaları sağlamlaştırma hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Başkan Usta, "Şu anda bir olumsuzluk yok. Yani düşeyde de yatayda da şu anda herhangi bir oynama olmadığını test ediyoruz. Sürekli arkadaşlarımız ölçüm yapıyorlar. Vinçlerle sadece mevcut durumu dengede tutmaya çalışıyoruz ama hızlı bir şekilde binanın altına 42 dozaj betonlar sıkmak suretiyle önce binayı sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Sonrasında hafriyat alınan yerin hemen hızlı bir şekilde betonla yapıma yapısal durumuna müdahale edip iki binanın birlikte dengede kalmasını sağlamaya çalışıyor arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Usta sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani binanın kendisinde bir sıkıntı var mı yok mu bioteknik raporunu almak suretiyle binanın performans analizi yapmak suretiyle bunu tespit etmiş olacağız ama genel gözle yapılan incelemelerde binada teknik olarak bir olumsuzluk olmadığını söyledi arkadaşlarımız. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Bir hızlı şekilde bütün imkanlarımızı harekete geçirdik. Müteahhidimiz, yapı denetimimiz, zemin etütçülerimiz inşallah en hızlı bir şekilde burayı normal hale getirmiş oluruz"