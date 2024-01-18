SON DAKİKA HABERİ: Ümraniye'de bina çöktü

VALİLİK: ÖLÜ YA DA YARALI YOK



İstanbul Valiliği, Göztepe–Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle çöken binalara ilişkin açıklama yaptı.



Valilik tarafından yapılan açıklamada "Binaların boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Binalar çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır." denildi.

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