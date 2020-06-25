Geç geldiğini iddia ettikleri otobüsün camlarını kırdılar

İstanbul Fatih'te durakta bekleyen 2 kişi, geç geldiğini iddia ettikleri otobüsün orta kapısının camlarını taşla kırdı.

DHA 25.06.2020 - 12:54 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 13:11

Geç geldiğini iddia ettikleri otobüsün camlarını kırdılar

İstanbul'un Fatih ilçesinde geçtiğimiz günlerde saat 24.00 sıralarında, Halkalı-Eminönü seferini gerçekleştiren BN1 hat numaralı otobüs Genç Osman Mahallesi Durağı'na yanaştı.

O sırada, durakta bekleyen kimliği belirsiz iki kişi, otobüsün durağa geç geldiğini iddia ederek otobüse saldırdı.

Ellerindeki taşlar ile otobüsün orta kapısının camlarını kıran kişiler, otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların tepki göstermesi üzerine olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olay nedeniyle otobüsten aşağıya inen yolcular bir süre dışarıda bekledi. Daha sonra otobüs seferine devam etti. Olayın ardından yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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