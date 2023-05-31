Gelecek ve DEVA Partili isimler CHP'den ayrılıyor

28. Dönem Milletvekili seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren Gelecek Partisi ve DEVA Partisi CHP'den ayrılma kararı aldı.



CHP listesinden Muğla Milletvekili seçilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, TBMM'de kayıt işlemlerinin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, adil bir seçim sürecinin yürütülmediğini savundu.



Bir gazetecinin "Millet İttifakı'nın bir özeleştiri süreci var. Ayrılmalar olur mu?" sorusu üzerine, "Biz, 10 milletvekili arkadaşımız ile CHP'ye istifa dilekçelerimizi verdik. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde kendi partimizle yemin edeceğiz." dedi.



Millet İttifakı ile birlikte yürümeye, milletin problemlerini Meclis'e yansıtmaya devam edeceklerinin altını çizen Özdağ, "Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimleri var. Ona hazırlanmamız gerekiyor. Öz eleştiri yapılmalı, eleştirilere açığız. 'Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi' evet doğrudur. Ama buna rağmen kazanabilirdik. Ekonomik krizin olduğu, medyanın susturulmak istendiği, yargının siyasallaştırıldığı bazı konularda, böyle bir iklimde çok rahat kazanmamız gerekiyordu." sözlerini sarf etti.

"PROSEDÜR"

CHP listelerinden Mersin Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, CHP listelerinden Meclis'e giren milletvekillerinin istifalarına ilişkin bir soruya, "İstifaya gerek yok aslında. Seçim Kanunu, CHP listelerinden DEVA Partisi kimliğiyle girmeye müsaade ediyor. Biz, DEVA Partisinden hiçbir zaman ayrılmadık." yanıtını verdi.



Ekmen, bir istifa değil, Seçim Kanunu'nun gereği olan birtakım prosedürler olduğunu söyledi.



Gelecek Partisi milletvekillerinin istifalarının hatırlatılması üzerine Ekmen, "Bence teknik olarak tam konuyu bilmiyor olabilirler. Biz, mesela listeler verilmeden önce bir muvafakatname imzaladık. O muvafakatname şunu diyordu; 'Ben DEVA Parti'liyim. CHP'nin benim ismimi YSK'ya bildirmesine izin veriyorum'. Bugün de ben yine DEVA Parti'liyim, CHP'nin listesinden ayrışmam için Meclis Başkanlığı nezdinde bir işlem dilekçesi var. Bu kesinlikle ismi 'istifa' olan bir süreç değil." karşılığını verdi.