Gelin ve damat fotoğraf çekimine giderken kaza yaptı: 4 yaralı

Kocaeli'de bugün evlenecek olan gelin ve damadın içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe ilçesi D-100 Kara yolu Cengiz Topel Havalimanı mevkiinde meydana geldi.

İzmit istikametine giden damat Enes Konuk, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedip, aynı yönde seyreden Adem Sarı idaresindeki TIR'a ardından da yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi.

Otomobilden çıkan üzerlerinde gelinlik ve damatlıkları bulunan Enes Konuk ile Sümeyye Yılgın'la kız kardeşleri acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Gelin, damat ve gelinin kız kardeşleri hastaneye kaldırıldı

BUGÜN EVLENECEKLERDİ



Kazada yaralanan Sümeyye Yılgın ve Enes Konuk'un bugün Sakarya’nın Serdivan ilçesinde dünyaevine girecekleri öğrenildi.



Gelin ve damadın, kardeşleriyle birlikte Kartepe ilçesinde bulunan bir fotoğrafçıya gitmek için yola çıktıkları ve kaza yaptıkları belirlendi.