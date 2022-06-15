Genç avukat trafik kazası kurbanı

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 15.06.2022 - 09:31
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hüsna Turhan (28) yönetimindeki otomobil, Kılıçtaşı köyü girişinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Devrilen araçta sıkışan Turhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.
DURUŞMADAN DÖNÜYORDU
Ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kelkit'te avukatlık yapan Turhan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü öğrenildi.