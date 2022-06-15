Genç avukat trafik kazası kurbanı

Gümüşhane'de avukatlık yapan 28 yaşındaki Hüsna Turhan'ın kullandığı otomobil, ağaçlara çarparak devrildi. Araçta sıkışan Turhan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 15.06.2022 - 09:31

Genç avukat trafik kazası kurbanı

'nin Kelkit ilçesinde ağaçlara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hüsna Turhan (28) yönetimindeki otomobil, Kılıçtaşı köyü girişinde yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Devrilen araçta sıkışan Turhan, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

DURUŞMADAN DÖNÜYORDU

Ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Turhan, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Trabzon'daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kelkit'te avukatlık yapan Turhan'ın, Şiran ilçesindeki bir duruşmadan döndüğü öğrenildi.

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