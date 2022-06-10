Genç futbolcu kalbine yenildi

Bursa'da Bölgesel Amatör Lig'de bulunan Yenişehir Belediyespor’da defansın solunda görev alan futbolcu Barış Demir (27) Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Futbolcunun ani ölümü futbol camiasını yasa boğdu. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, “Kentimiz için çok önemli bir futbolcuydu. Kendisini çok severdik. Acımız büyük” dedi.

Genç futbolcunun cenazesinin bugün Samanlı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.