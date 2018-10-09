Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünde okurken maddi problemler nedeniyle eğitimini yarım bırakan Erhan Şahin, bir süre restoranlarda çalışarak geçimini sağladı.



Çalıştığı mutfakta mantar yemeklerine ilgi duyan Şahin, Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı istiridye mantarı üretimi kursuna katıldı.

Kazandığı sertifikadan sonra mantar yetiştirmeye başlayan Şahin, işlerini büyütmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.



Projeden kazandığı 30 bin liralık hibeyle Erdemli'nin Aydınlar Mahallesi'nde 120 metrekarelik alana istiridye mantarı üretim tesisi kuran Şahin, tesisin teknolojik altyapısını da güçlendirerek daha hızlı üretime geçti.



ÜRÜNLERİNİ YAŞ VE TAZE OLARAK ÜRETİCİYE SUNUYOR



Şahin, restoranlardan çalışırken işletme sahipliğine uzanan bir süreçten geçtiğini söyledi.



Emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:



"İlk üretime başladığımda yılda 2 ton ürün elde ediyordum. Devletten aldığım destekle tesis kurarak yıllık 20 ton mantar elde etmeye başladım. Tesiste yılda 6 kez ürün topluyoruz. Ürünlerimizi yaş ve taze olarak tüketicilere sunuyoruz"

Talep yoğunluğuna yetişemediklerini vurgulayan Şahin, "Ürünlere talep fazla olduğu için hiç pazar sorunu yaşamıyoruz. Yılda yaklaşık 200 bin lira gelir elde ettik" dedi.



"AKILLI SERA SİSTEMİ İLE EL DEĞMEDEN ÜRETİM YAPACAĞIZ"



Şahin, üretim maliyetlerini teknolojik yeniliklerle düşürmeyi amaçladığı projeler de geliştirdiğini belirterek, şunları söyledi:



"Üretim tesisinin enerjisini güneşten sağlamak için yeni nesil akıllı seralar yapan bir şirketle ortak hareket etme kararı aldık. Yeni kuracağımız akıllı sera sistemi ile el değmeden üretim yapacağız ve enerji üretimini de güneş enerjisinden alarak yüzde 40’a varan tasarruf sağlayacağız. Üretimden ve enerji tasarrufundan elde ettiğimiz tasarrufla yeni iş imkanları sağlayacağız"

Kendisi gibi genç girişimlere istihdam yaratmanın en büyük amaçlarından biri olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:



"Mantar yetiştiriciliğini araştırıp öğrendim. Para yokluğundan eğitimime devam edemedim ancak bu durum beni araştırmaya sevk etti. Şimdi kazanıyorum. Genç çiftçi olarak ülkeme fayda sağlayacağım hem de yarım bıraktığım okulumu tamamlayacağım. Bu ülkenin hem üretken insana hem de eğitimli insana ihtiyacı var. Devletim zor günümde destek verdi ben de zoru başardım. Şimdi de gençlere istihdam ortamı yaratmak amacıyla yeni projeler hazırlamak istiyorum"