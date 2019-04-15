Üniversiteli Şule Çet'in ölümüyle sonuçlanan Ankara'daki olayın bir benzeri İstanbul Ümraniye'de yaşandı.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberinde ayrıntılarına yer verilen olay, 2015'in aralık ayında yaşandı.

24 yaşındaki S.B., dini nikahla yaşadığı müteahhit Müjdat Ç.'nin (35) bir başka kadına imam nikahı kıydığını ve çalışanı İsrafil K. (40) ile birlikte kendisini 7. kattan ittiği iddiasında.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan, 20 gün komada kalan ve aylarca tedavi gören S.B., Müjdat Ç. ile İsrafil K. hakkında şikayetçi oldu. Emniyet ifadesinde intihar etmediğini söyleyen S.B., "İsrafil daha önce cezaevinde yatmıştı. İsrafil'e '8 yıl yatmışsın hak etmişsin' dediğimde kendimi aşağıda buldum. Ben kesinlikle intihar etmedim. Beni İsrafil itmiştir. Benim aşağıya atılmam da Müjdat'ın azmettirmesi ile olmuştur" dedi.

Haklarında soruşturma başlatılan Müjdat Ç. ile İsrafil K. ise suçlamaları reddetti. İsrafil K, S.B.'nin tişörtünü almak için balkona çıktığını, saniyeler içinde atladığını söyledi. Müjdat K., ise, "S.B.'nin psikolojik problemleri vardı. Aşırı derecede takıntılı biri. Bu yüzden bunu yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.