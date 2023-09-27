Genç Kart nedir, nasıl ve nereden alınır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yaşına giren gençler için Genç Kart uygulamasını başlatacaklarını söyledi. İşte, konuya dair bilgiler...



ERDOĞAN'DAN GENÇ KART AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere destek müjdesi geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Konuşmada genç kart hakkında da bilgi veren Erdoğan şunları söyledi;



"Bu gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz. Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde Genç Kart uygulaması kapsamında gençlerimize sunulan imkanları daha da genişleteceğiz. Her üç müjdemizin de gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugüne kadar nasıl gençlerle beraber yol yürüdüysek, inşallah bundan sonra da gençlerin yoldaşlığından ayrılmayacağız."



GENÇ KART NEREDEN ALINIR?



Müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalandıracak Genç Kartlar için başvuruların ayrıntıları henüz belli olmadı.



İlgili bakanlıkların çalışmasının ardından bu kapsamda bilgiler netleşecek.

