Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır hazır bulundu. İfade veren sanık Emre Çiçek psikolojik rahatsızlığı olduğunu iddia ederek, Rabia Kaçmaz'a cinsel istismarda bulunmadığını belirterek, "Rabia ne diyorsa doğrudur, öyledir. Gerekirse idam edileyim. Maalesef kendisini hala çok seviyorum. Lanet olsun. Onu kıskanıyordum" diyerek ağladı.



"BENİ KAN TUTTUĞU İÇİN MİDE BULANTISI VE BAŞ DÖNMESİ OLDUĞU İÇİN DİREKT DIŞARI ÇIKTIM"



Diğer sanık Yunus Kıldır da olay günü hastaneden eve geldiklerini, çalan kapıyı ablasının açtığını belirterek, "Emre, ablama 'Yunus'a borcumu ödeyeceğim, gelsin' dedi. Birlikte aşağı indik. Arabaya bindik ve işyerine gittik. Emre kapıyı açtı. Aşağıya indik, bir kaç merdiven kalmıştı ki yerde kana benzer birşey gördüm. Beni kan tuttuğu için mide bulantısı ve baş dönmesi olduğu için direkt dışarı çıktım. Mide bulantısı olunca tedirgin de oldum. Mecbur hava almak zorundaydım. O sıra da ablam 'Hastaneye gideceğiz, acil gel' şeklinde mesaj attı. Emre'ye bunu söyleyerek oradan ayrıldı. Mide bulantım olduğu için evde dinlendim. Karakoldan çağırdılar, ifade verdim ve karakoldan çıktım" dedi.



"SENİ BURADA PARÇALARDIM ANCAK ZAMANIM YOK!' DEDİ.



Rabia Kaçmaz ifade verdiği sırada salondan sanık Emre Çiçek çıkarıldı. Uğradığı olay nedeniyle sesinin kısık olduğunu söyleyen Rabia Kaçmaz sanık Emre Çiçek'in erkek arkadaşı olduğunu, olay günü patronun telefonundan kendisini aradığını ve sürprizi olduğunu söylediğini anlattı. Emre Çiçek'in kendi ailesinden de bir saatliğine izin aldığını ve akşam eve gelerek kendisini arabayla aldığını belirten Rabia K. "Balıkçıya gittik, balık yedi. Bir saat sonra eve dönmek için yola çıktık. Yeni iş bulduğunu ancak ailesinin istemediğini bu nedenle farklı yerde kaldığını söyledi. Tekstil atölyesinin önüne geldik. Emre'ye 'Beni buraya neden getirdin' dedim. Sana sürprizim olduğunu söylemiştim' dedi. Kapıyı açtı, içerde kimse yoktu. Ben içerde insanlar var sanıyordum. Emre'nin elinde siyah bir göz bandı vardı. 'Sana sürprizim var' dedi. Bunu gözüne takmam lazım' dedi. Ben buna müsaade etmedim. 'Telefonu çıkart arkadaşım Can'a mesaj at' dedi. 'Neden?' diye sordum. 'Sana at diyorum' dedi. Kapıya doğru yöneldim. Beni çekti ve duvara doğru itti. Ağzımı ve burnumu kapattı, soluksuz kaldım. Beni yere doğru yatırdı, karnımın üzerine oturdu. Kollarıma plastik kelepçe taktı. Ayaklarımı ve diz kapaklarımı bağladı. Arka kısma doğru sürükleyerek beni götürdü. Orada tekmelemeye başladı. Daha sonra yine falçatayla kesmeye devam etti ve 'Seni buraya cezalandırmak için getirdim, buradan çıkamayacaksın' dedi. Kafamı tekmelemeye başladı. Ellerimi o kadar sıkı bağlamıştı ki, ellerimi hissetmiyordum. Baltanın arkasıyla karnıma vurdu ve 'Seni burada parçalardım ancak zamanım yok!' dedi. Telefonum çalıyordu sürekli, annem arıyordu. Annemle konuşuyordu tekrar içeri geliyordu. Olayı tekrar yaşıyorum. O sırda zaten yere düştüm. Falçatayla daha fazla vurmasın diye elimle falçatayla tutup kenara atmaya çalıştım. Bu sırada elim kesildi. Bu sefer bavuldan bıçak aldı ve böbrek kısmıma saplamaya başladı. Ne olduğunu anlamadı. Sadece acı hissediyordum. Şok halindeydim" dedi.



SANIKLARIN BİRİNİN ÇUVALI TUTTUĞUNU DİĞERİNİN DE ÇUVALA KOYDUĞUNU ANLATTI



Emre Çiçek'in 'Buradan kurtulmak istiyorsan benimle beraber olmak zorundasın, daha sonra ben seni hastaneye götürürüm merak etme" dediğini anlatan Rabia Kaçmaz, sanık Emre Çiçek'in nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Diğer sanık Yunus Kıldır'ı sanık Emre Çiçek'in arkadaşı olmasından dolayı tanıdığını, olay yerine sonrasında Kıldır'ın da geldiğini, Kıldır'ın kendisine yardım etmediğini, polisi veya ambulansı aramadığını anlatan Rabia Kaçmaz, Kıldır'ın çuvalı tuttuğunu, Çiçek'in de kendisini çuvala soktuğunu ardından ikisinin kendisini arabanın bagajına taşındığını söyledi.



"ORADA SADECE ÖLMEK İSTEDİM"



Arabada sanıkların müziği son ses açtığını, hiçbir şey olmamış gibi gittiklerini söyleyen Rabia Kaçmaz, "Ağzım bantlıydı, öleceğimi düşünüyordum. Araba bir ara durdu, biri indi. Sonrasında göl kenarı gelmiştik. Bagajdan Emre Çiçek beni tek çıkardı. Çıkardıktan sonra beni sanık yere doğru fırlattı. Ayaklarıyla üzerine basarak yaşayıp, yaşamadığımı anlamaya çalışıyordu. Daha sonrasında arabayı çalıştırdı, üzerimden arabayla geçtiğini hatırlıyorum çünkü üzerimde büyük bir baskı olduğunu hatırlıyorum. Beni tekrardan çiğnemesin diye alt kısma doğru yuvarlandım. Saatlerce soğukta kaldım. Yarı çıplak vaziyetteydim. Issız bir yerdi. Orada sadece ölmek istedim. Sanığın söyledikleri yalandır. Sesim bu olay nedeniyle kısıldı ve şu anda kısık sesle konuşmak zorundayım. Halen tedavilerim devam ediyor. Kendisi benim paramı gasp etti. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.



2 SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ



Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne yazı yazılarak, sanık Emre Çiçek'in psikiyatri bölümünde tedavisine ilişkin belgelerin istenilmesine karar veren mahkeme heyeti, müşteki Rabia Kaçmaz'ın beyanları doğrultusunda her iki sanık hakkında 'Hürriyeti kısıtlama" ve müştekini iddiaları bakımından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Müşteki Rabia Kaçmaz'ın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'na sevk edilerek cinsel istismar iddiası ve diğer olgular bakımından rapor alınmasını kararlaştırıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



DAVANIN ARDINDAN AÇIKLAMA



Davanın ardından Rabia Kaçmaz avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Avukat Diren Cevahir Şen, davada yaşananları ayrıntılı olarak anlatırken, Rabia Kaçmaz' da sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.



İDDİANAME



İddianamede Avcılar'da 5 Şubat 2019 tarihinde meydana geldiği belirtiliyor. Adli Tıp Kurumu hazırladığı raporunda, Rabia Kaçmaz'ın hayati tehlike geçirdiğinin saptandığını, vücudunun birçok bölge ve noktasında çok sayıda kesici alet yarası olduğunu belirtti. İddianamede Emre Çiçek'in "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla, Yunus Kıldır'ın ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.