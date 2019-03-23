Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının çamur kurutma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Anadolu AjansıTürkiye
Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Yeni Mahalle'de faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasının çamur kurutma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.