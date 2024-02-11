Geri geri gelen kamyonetin altında kaldı

Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi’nde bulunan Sanayi Sitesi’ndeki Hurdacılar Sokak üzerinde, kamyonetiyle geri geri gelen R.U., kamyonetin arkasındaki N.A.’yı (72) fark etmedi.

Kamyonetin çarpması sonucu yere düşen N.A. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yarılı N.A.’ya ilk müdaheleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen N.A. tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi devam ederken fenalaşan N.A. bütün çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Kamyonet sürücüsü R.U.’nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

