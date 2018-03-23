Gezi Parkı'nda yakılan çadırlara ilişkin davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında görevden ihraç edilen dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, Gezi Parkı olaylarında göstericilere ait çadırları yakmaları için zabıtalara talimat verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "görevi kötüye kullanmak ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Ramazan Emekli ve avukatı katılmadı.

Duruşmada dava konusu olay sırasında görevli olan zabıta memurlarından bazılarının tanık sıfatıyla beyanlarına başvuruldu.

Olay günü Gezi Parkı olaylarında görevlendirildiklerini belirten zabıta komiseri Murat Sarı, olay yerinde ismini öğrendiği İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin koordinesinde bir toplantı yapıldığını ve toplantıda, "Çevik Kuvvet'in alana girip topluluğu dağıtacağı, zabıtaların da belediye adına çadırları toplama görevi olduğunun" söylendiğini aktardı.

"RAMAZAN EMEKLİ, 'GERİ KALANLARI YAKIN' TALİMATI VERDİ"

Gezi Parkı'na Çevik Kuvvet'in girdiğini ve parkın ortalarına doğru karşı taraftan taş ve şişe atılmaya başlandığını dile getiren Sarı, "Biz o zamana kadar 20-25 çadırı toplamıştık. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli beni çağırdı. Yanımda iki personelim vardı. 'Biz burada ne kendimizi koruyabileceğiz, ne de sizi, geri kalanları yakın' talimatı verdi. Bu olaydan sonra çadırlar yakıldı" diye konuştu.

Tanık zabıta memuru Murat Yüce ise sanık Ramazan Emekli'nin, zabıta komiserlerini çağırarak, "Biz burada kendimizi koruyabileceğiz, geri kalanları yakın" talimatı verdiğini ve bu talimattan sonra çadırların yakıldığını söyledi.

Duruşmada tanık olarak bildikleri sorulan diğer zabıta memurları Hüseyin Aladağ ve Osman Çeküç de "Ramazan Emekli'nin komiserlerini çağırdığı, Gezi Parkı'nda bulunan çadırların yakılması emrini verdiği ve bu emir üzerine çadırların yakıldığı" bilgisini verdi.



Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Ramazan Emekli'nin "görevini kötüye kullanma" suçundan 5 ay, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme, Emekli ile ilgili bu hükmün açıklanmasını, 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Taksim'deki Gezi Parkı'nda 30 Mayıs 2013'te ''Taksim Meydanı'nı Yayalaştırma Projesi'' kapsamında bir kısım ağaçların sökülmesini protesto eden bir grubun parkı işgal ederek çadır kurdukları belirtilmişti.

Parkı işgal eden göstericilerin tahliyesi ve kurulan çadırların kaldırılması için İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'nin Gezi Parkı'nda işgalcilerin çadırlarını toplayan zabıta komiseri Mustafa Sarı'ya ''Çadırları toplamakla uğraşmayın, yakın gitsin'' talimatı verdiği anlatılan iddianamede, zabıta amirleri ve komiserlerinin, olay günü görevlerini kötüye kullanarak, sahipleri tespit edilemeyen terk edilmiş çadırları ateşe verip yangın çıkarmak suretiyle çevrede korku, kaygı ve paniğe neden oldukları ifade edilmişti.

İddianamede, Emekli'nin, yasal olmayan talimatıyla görevini kötüye kullanıp, parktaki çadırların yakılmasına azmettirdiğinin anlaşıldığı aktarılarak, "görevi kötüye kullanma'' ve ''yangın çıkarmaya azmettirmek'' suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Çadırları yaktıkları iddia edilen zabıta amir ve komiserlerinin de aralarında bulunduğu 7 sanık, İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada, 18 Aralık 2014'te delil yetersizliğinden beraat etmişti.